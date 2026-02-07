Франческа стала головною героїнею ковзанярських змагань у перший медальний день Олімпіади. Спортсменка є родичкою легендарної акторки Джини Лоллобріджиди, яку називали "найкрасивішою жінкою" та "іконою" світового кіно, передає 24 Канал.

Дивіться також Прогноз на переможця зимових Олімпійських ігор-2026: хто виграє найбільше медалей

Як Італія виборювала перше олімпійське золото?

Лоллобріджида виграла жіночий забіг на 3000 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд – 3:54,28, інформує Olympics.com.

Переможний забіг Франчески: дивіться відео

Вона покращила попереднє досягнення легендарної нідерландки Ірен Схаутен більш ніж на дві з половиною секунди.

Срібло виборола норвежка Рагне Віклунд, бронза дісталася канадці Валері Мальте.

Легендарна родичка Лоллобріджиди

Франческа Лоллобріджида є двоюрідною племінницею покійної Джини Лоллобріджиди, однієї з найвідоміших європейських акторок минулого століття та зірки Золотої доби Голлівуду, яку в медіа називали "найкрасивішою жінкою у світі".

Особливо символічно, що золоту медаль Франческа виборола у день свого народження, зробивши собі найкращий подарунок у кар'єрі. Для спортсменки це перше олімпійське золото після бронзи та срібла на Іграх-2022 у Пекіні.

Що потрібно знати про Олімпійські ігри-2026?