Франческа стала головною героїнею ковзанярських змагань у перший медальний день Олімпіади. Спортсменка є родичкою легендарної акторки Джини Лоллобріджиди, яку називали "найкрасивішою жінкою" та "іконою" світового кіно, передає 24 Канал.
Дивіться також Прогноз на переможця зимових Олімпійських ігор-2026: хто виграє найбільше медалей
Як Італія виборювала перше олімпійське золото?
Лоллобріджида виграла жіночий забіг на 3000 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд – 3:54,28, інформує Olympics.com.
Переможний забіг Франчески: дивіться відео
Вона покращила попереднє досягнення легендарної нідерландки Ірен Схаутен більш ніж на дві з половиною секунди.
Срібло виборола норвежка Рагне Віклунд, бронза дісталася канадці Валері Мальте.
Легендарна родичка Лоллобріджиди
Франческа Лоллобріджида є двоюрідною племінницею покійної Джини Лоллобріджиди, однієї з найвідоміших європейських акторок минулого століття та зірки Золотої доби Голлівуду, яку в медіа називали "найкрасивішою жінкою у світі".
Особливо символічно, що золоту медаль Франческа виборола у день свого народження, зробивши собі найкращий подарунок у кар'єрі. Для спортсменки це перше олімпійське золото після бронзи та срібла на Іграх-2022 у Пекіні.
Що потрібно знати про Олімпійські ігри-2026?
- Це перша Олімпіада, яка офіційно відбувається одразу в двох містах – Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
- Церемонія закриття відбудеться не на тому стадіоні, де було відкриття змагань – її прийматиме антична арена у Вероні.
- За всю історію зимових Олімпіад Україна має 9 нагород: 3 золота, 2 срібла та 4 бронзи.