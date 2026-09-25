В то время Украина переживала тяжелые времена, а Федерация футбола фактически еще не имела собственного бюджета. Несмотря на это, на дебют команды в Ужгороде пришли 13 тысяч болельщиков, которые стали свидетелями исторического гола Ивана Гецка, сообщает 24 Канал.

Почему первый матч перенесли из Киева в Ужгород

Изначально дебют сборной Украины планировали провести 22 апреля 1992 года на Республиканском стадионе в Киеве. Однако Федерация футбола Украины не имела достаточно средств, чтобы оплатить перелет венгерской команды.

Венгры согласились приехать в Украину на собственном автобусе, но попросили провести матч поближе к границе. Поэтому игру перенесли в Ужгород, а новой датой стало 29 апреля.

Тогда Федерация футбола Украины лишь подала заявки на вступление в УЕФА и ФИФА, а все финансовые расходы на проведение матча взял на себя бюджет Закарпатской области.

Еще одной проблемой стал состав. Из-за отсутствия денег украинских легионеров не пригласили на игру, ведь федерация не могла оплатить их приезд. Часть известных украинцев в то же время выступала за сборную СНГ в матче против Англии.

Обзор первого матча в истории сборной Украины против Венгрии: смотрите видео

Украина играла в форме Интера, а гимн футболисты не пели

К первому матчу сборная Украины подошла буквально без собственной формы. Для команды адаптировали форму миланского Интера, на которою нашили украинскую символику.

Вратарь Игорь Кутепов пошел еще дальше – он вышел на поле в форме киевского Динамо.

Капитаном исторической команды стал Юрий Шелепницкий, а основу состава составили футболисты Черноморца и других украинских клубов.

Не обошлось и без проблем с гимном. Перед игрой футболисты сборной Украины его не пели, ведь просто не знали слов.

Все происходило очень быстро, и в какой-то мере было непонятно, что будет дальше,

– вспоминал Сергей Ковалец.

13 тысяч зрителей и первый гол в истории сборной

Несмотря на все трудности, дебют вызвал огромный интерес. На "Авангард" пришло около 13 тысяч болельщиков – больше, чем стадион мог комфортно вместить. Билеты стоили 50 карбованцев, а места на них не указывались, поэтому болельщики размещались даже в проходах и на деревьях возле арены.

На поле Украина до перерыва удержала нулевую ничью. Однако после перерыва Венгрия забила трижды – отличились Иштван Шаллой и Йожеф Киприц, который дважды поразил ворота хозяев, в том числе реализовал пенальти.

Но последнее слово осталось за Украиной. На 90-й минуте Олег Лужный заработал штрафной удар, а Иван Гецко мощным ударом отправил мяч в сетку.



Первый гол в истории сборной Украины – в исполнении Ивана Гецко / Фото из открытых источников

Украина проиграла 1:3, но этот гол навсегда вошел в историю – Гецко стал автором первого мяча в истории национальной сборной Украины.

Прошло более трех десятилетий, и 25 сентября Украина и Венгрия вновь встретятся на футбольном поле – теперь уже в официальном матче Лиги наций. Начало матча в 21:45.