Команды встретятся во втором по силе дивизионе Лиги наций, а матч состоится в Будапеште. Начало матча в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Кто будет транслировать матч Венгрия – Украина

В сезоне 2026/2027 матчи Лиги наций в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Так, матч Венгрия – Украина будет доступен на OTT-платформе по подписке MEGOPACK (или по подписке MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) и "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Кроме того, матчи сборной Украины будут дополнительно транслироваться по подписке "ТБ + Кино".

Также матч Венгрия – Украина можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Тренер сборной Украины дебютирует в официальном матче

Напомним, матч против Венгрии станет первым официальным для нового наставника сборной Украины Андреа Мальдери, сменившего Сергея Реброва.

До этого под руководством итальянского специалиста "сине-желтые" провели два товарищеских матча: победили Польшу со счетом 2:0 и уступили Дании 1:2, однако матч не доиграли из-за проблем со здоровьем у Кристиана Эриксена.

Добавим, что соперниками Украины и Венгрии по группе также являются сборные Грузии и Северной Ирландии. Победитель группы гарантированно перейдет в Лигу A, тогда как команда, занявшая второе место, будет бороться за повышение в классе в стыковом противостоянии.

Сборная, занявшая четвертое место, будет бороться за сохранение места в Лиге B с представителем Лиги C. Третье место гарантирует участие в Лиге B в следующем сезоне турнира.