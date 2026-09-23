Команди зустрінуться у другому за силою дивізіоні Ліги націй, а гра відбудеться у Будапешті. Початок матчу о 21:45 за Києвом, повідомляє 24 Канал.

Хто покаже матч Угорщина – Україна

У сезоні 2026/2027 матчі Ліги націй в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Так, матч Угорщина – Україна буде доступний на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або за передплатами MEGOPACK, MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.

Окрім того, поєдинки збірної України додатково транслюватимуться за передплатою "ТБ + Кіно".

Також гру Угорщина – Україна можна буде переглянути безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Тренер збірної України дебютує в офіційному матчі

Нагадаємо, матч проти Угорщини стане першим офіційним для нового наставника збірної України Андреа Мальдери, який замінив Сергія Реброва.

До цього під керівництвом італійського фахівця "синьо-жовті" зіграли два товариські поєдинки: перемогли Польщу з рахунком 2:0 та програли Данії 1:2, однак матч не дограли через проблеми зі здоров'ям у Крістіана Еріксена.

Додамо, суперниками України та Угорщини по групі також є команди Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету гарантовано перейде у Лігу A, тоді як команда, що посяде друге місце, боротиметься за підвищення у класі у стиковому протистоянні.

Збірна, що посяде четверте місце, боротиметься за збереження прописки у Лізі B з представником Ліги C. Третє місце гарантує участь у Лізі B в наступному сезоні турніру.