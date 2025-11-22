В Беларуси служебный пес МВД укусил хоккеиста перед матчем: их заставили "помириться" после игры

Белорусский спорт существенно потерял в своем интересе из-за политики Лукашенко и поддержки России в войне. Однако там все равно продолжают случаться дикие истории.

Очередная курьезная ситуация произошла в хоккее во время матча местного чемпионата ЦСКА – Динамо. Перед матчем организаторы решили вывести на лед милицейскую овчарку, сообщает 24 Канал.

Что сделала собака перед хоккейным матчем в Беларуси?

Это событие решили посвятить Всемирному дню домашних животных, который празднуется 20 ноября. Для этого выбрали пса Спайка, который служит в минском городском управлении департамента охраны МВД Беларуси.

Животное должно было взять шайбу из рук игрока Динамо Андрея Стася. Впрочем перед этим пес укусил атаковавшего хоккеиста ЦСКА Павла Карнаухова, после чего укусила за перчатку представителя Динамо.

Как пес укусил хоккеиста в Беларуси: смотреть видео

Стась же не пострадал, ведь укус пришелся сугубо на перчатку. Впрочем уже через несколько дней белорусы устроили настоящий кринж, когда решили "помирить" собаку и хоккеиста.

Спайка пригласили на базу Динамо, где его угостили едой. После этого состоялся "акт прощения и примирения" между животным и Стасем. К слову, сам матч выиграли динамовцы со счетом 5:2.

Пса и хоккеиста заставили помириться: смотреть видео

