Тренер Карлсена раскритиковал ФИДЕ за поздравления российской шахматистки
Датский гроссмейстер Петер Гейне Нильсен разнес ФИДЕ за поздравления российской шахматистки Валентины Гуниной. Он также вспомнил гибель украинки.
ФИДЕ поздравила российскую шахматистку Валентину Гунину с Днем рождения. Не так давно она появлялась в военной форме на шахматном мероприятии в Москве.
Читайте также Карлсен призвал россиянина Дворковича покинуть пост президента ФИДЕ
Как Нильсен разнес ФИДЕ
Гроссмейстер вспомнил ситуацию, как Гунина появилась в военной форме на мероприятии, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети тренера Карлсена.
Почему ФИДЕ это позволяет? Всего несколько дней назад 9-летняя украинская девочка, которая играла в шахматы, погибла от удара российской ракеты. Ракеты, выпущенной именно российскими солдатами в форме,
– сказал Петер Гейне Нильсен.
Напомним. ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.
Отметим, что недавно в результате российской атаки на Полтаву погибла украинская шахматистка София Яворская. Вместе с ней погибли родители.