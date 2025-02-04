Новый конфликт возник между президентом ФИДЕ россиянином Аркадием Дворковичем и норвежским шахматистом Магнусом Карсеном. 16-й чемпион мира призвал функционера уйти в отставку из-за нарушения обещаний, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу в сети Х норвежца.

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Новый скандал между ФИДЕ и Карлсеном

В декабре 2024 года состоялся чемпионат мира по рапиду и блицу в Нью-Йорке. Карслен принял участие в турнире под личное обещание Дворковича не влиять на шахматистов из-за участия в турнире по неклассическим шахматам.

В письме Дворкович пообещал Магнусу, что ситуация "между ФИДЕ и Freestyle Chess Tour, никоим образом не повлияет на игроков. Они могут принимать решения самостоятельно, и ФИДЕ не будет принимать никаких негативных действий".

Впоследствии россиянин добавил, что "уйдет в отставку, если его слово будет подорвано Советом". В итоге Дворкович не сдержал обещания. Игроков заставили написать "неприемлемое заявление" об отказе от участия в соревнованиях Freestyle.

Справка. Freestyle Chess Tour – это серия турниров, которые организует и спонсирует Ян-Хенрик Бюттнер и Магнус Карлсен. Соревнования проходят в формате "шахмат Фишера", который был предложен 11-м чемпионом мира по шахматам Робертом Фишером.

Напомним, что на чемпионате мира по рапиду случился скандал с участием Магнуса Карлсена. Гроссмейстер пришел на игру в джинсах, нарушив дресс-код. ФИДЕ наказало строптивого шахматиста дисквалификацией. Однако впоследствии организаторы ослабили требования к одежде и позволили Магнусу продолжить турнир.