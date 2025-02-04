Новий конфлікт виник між президентом ФІДЕ росіянином Аркадієм Дворковичем та норвезьким шахістом Магнусом Карсеном. 16-й чемпіон світу закликав функціонера піти у відставку через порушення обіцянок, пише 24 Канал з посиланням на сторінку в мережі Х норвежця.

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Новий скандал між ФІДЕ та Карлсеном

У грудні 2024 року відбувся чемпіонат світу з рапіду та бліцу у Нью-Йорку. Карслен взяв участь у турнірі під особисту обіцянку Дворковича не впливати на шахістів через участь у турнірі з некласичних шахів.

У листі Дворкович пообіцяв Магнусу, що ситуація "між ФІДЕ та Freestyle Chess Tour щодо визнання, жодним чином не вплине на гравців. Вони можуть приймати рішення самостійно, і ФІДЕ не вживатиме жодних негативних дій".

Згодом росіянин додав, що "піде у відставку, якщо його слово буде підірване Радою". У підсумку Дворкович не дотримався обіцянки. Гравців змусили написати "неприйнятну заяву" про відмову від участі у змаганнях Freestyle.

Довідка. Freestyle Chess Tour – це серія турнірів, які організовує та спонсорує Ян-Хенрік Бюттнер та Магнус Карлсен. Змагання відбуваються у форматі "шахів Фішера", який був запропонований 11-м чемпіоном світу з шахів Робертом Фішером.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу з рапіду трапився скандал за участю Магнуса Карлсена. Гросмейстер прийшов на гру у джинсах, порушивши дрес-код. ФІДЕ покарало норовливого шахіста дискваліфікацією. Проте згодом організатори послабили вимоги до одягу та дозволили Магнусу продовжити турнір.