ФИДЕ поздравила российскую шахматистку Валентину Гунину с Днем рождения. Не так давно она появлялась в военной форме на шахматном мероприятии в Москве.
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Как Нильсен разнес ФИДЕ
Гроссмейстер вспомнил ситуацию, как Гунина появилась в военной форме на мероприятии, пишет 24 канал со ссылкой на соцсети тренера Карлсена.
Почему ФИДЕ это позволяет? Всего несколько дней назад 9-летняя украинская девочка, которая играла в шахматы, погибла от удара российской ракеты. Ракеты, выпущенной именно российскими солдатами в форме,
– сказал Петер Гейне Нильсен.
Напомним. ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович.
Отметим, что недавно в результате российской атаки на Полтаву погибла украинская шахматистка София Яворская. Вместе с ней погибли родители.