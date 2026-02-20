Российский "нейтрал" Гуменник, поддерживающий войну, не получил приглашение на гала Олимпиады

Организаторы Олимпийских игр-2026 прислушались к здравому смыслу и отказались от приглашения россиянина на показательные выступления. Гала-вечер на олимпийском льду состоится 21 февраля.

Хотя российские СМИ сначала радостно написали, что Гуменник будет в когорте тех, кто сделает показательный прокат в Милане, впоследствии это пришлось опровергать на основе решения Международного союза конькобежцев, пишет ТАСС.

Смотрите также Россияне подняли скандал из-за музыки на Олимпиаде: организаторов обвиняют в "фашизме"

Что решили о выступлении нейтрального Гуменника на гала Олимпиады?

Организаторы уже подверглись критике из-за того, что во время произвольной программы мужского катания Гуменник получил очень много экранного времени, пока лидировал по сумме двух прокатов.

Хуже всего то, что россиянина выпустили на лед прямо перед украинцем Кириллом Марсаком, а потом еще и показывали двух спортсменов в одном кадре.

Повторения позора не будет: в показательных выступлениях Гуменник окончательно не будет участвовать.

Как отреагировали в России?

Путинистка и известный тренер по фигурному катанию из России Татьяна Тарасова выдала в ответ на отсутствие Гуменника на гала гневную тираду, пишет Главком.

Мерзавцы они, что не пустили его. Так и ненавидят нас до конца. Очень жаль, что такое случается на Олимпийских играх. Люди, которые работают в комитетах, решают все. Они не в ЖЭКе номер пять работают, где можно, что угодно делать. Они настоящие мерзавцы,

– сказала Тарасова.

Что известно о Петре Гуменнике?