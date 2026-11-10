Главу МИД Чехии заставили извиниться после громкого заявления о российских хоккеистках

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка принес извинения за оскорбительные высказывания в адрес российских хоккеисток. Скандал вокруг его высказываний вышел за пределы спортивного сообщества.

Дипломат признал, что его комментарии могли негативно повлиять на женский хоккей в целом. Глава МИД добавил, что дома его ждала критика со стороны жены, которая предложила неожиданный способ изменить отношение к этому виду спорта, сообщают Hospodářské noviny.

Мацинка признал, что его слова задели женский хоккей

Петр Мацинка решил публично прокомментировать скандал, возникший после его высказываний о российских хоккеистках. Ранее глава чешского МИД назвал хоккей мужским видом спорта, а представительниц российской сборной охарактеризовал как "мужеподобных девушек".

Теперь дипломат признал, что его слова вызвали более широкий резонанс, чем он мог ожидать.

Хотя я говорил о российских хоккеистках, а не о чешских, не думаю, что сейчас это имеет значение. Я понимаю, как дальнейшая интерпретация моих слов повлияла на весь женский хоккей в Чехии, а также на весь спортивный мир. Я должен сказать, что мне очень жаль, действительно жаль,

– заявил Мацинка.

Жена устроила министру разбор полетов

Отдельно глава чешского внешнеполитического ведомства рассказал о реакции своей жены. По словам Мацинки, дома ему также досталось за скандальные высказывания.

На меня накричали дома. Моя жена, госпожа Мацинкова, сказала, что когда наша дочь подрастет и, если захочет, она запишет ее в хоккейную секцию, а я буду регулярно возить ее туда,

– рассказал министр.

Напомним, скандал разгорелся на фоне подготовки к юниорскому чемпионату мира по хоккею среди женских команд, который в январе 2027 года примет чешская Острава.

Чехия не планирует выдавать визы представительницам российской сборной. В то же время в России после слов Мацинки чешского министра обвинили в сексизме и национализме.

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин выступил с обращением из-за бойкота россиян в мировом спорте.