Причиной критики стал эпизод в дополнительное время, когда Месси обратился к главному арбитру Славко Винчичу, требуя наказать защитника сборной Испании Марка Кукурелью красной карточкой. Аргентинец считал, что испанец нарушил правила, прикрывая рот рукой во время разговора на поле, пишет 24 Канал.

Пирс Морган о Лионеле Месси

После матча Морган опубликовал эмоциональный пост в соцсети X.

Одна из самых жалких вещей, которые я когда-либо видел от так называемого спортсмена. На этом чемпионате мира фальшивый нимб Месси разбился вдребезги: он оказался коварным и подлым главарем мерзкой шайки жестоких головорезов,

– написал журналист.

Описанный эпизод произошел после столкновения, в результате которого на газоне оказался защитник сборной Испании Пау Кубарси. Кукурелья лишь на мгновение прикрыл рот рукой во время разговора, что и вызвало реакцию Месси.

Несмотря на поражение в финале, 39-летний Месси провел яркий турнир. На ЧМ-2026 он сыграл восемь матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи, заняв второе место в списке лучших бомбардиров. Лучшим "голеадором" турнира стал француз Килиан Мбаппе, который отличился десятью забитыми мячами.

"Правило Винисиуса Жуниора"

В футболе ввели новое правило: если игрок во время конфликтной ситуации с соперником прикрывает рот ладонью, рукой или футболкой, арбитр имеет право показать ему прямую красную карточку.

Причиной нововведения стал резонансный инцидент, что произошел в феврале 2026 года во время матча плей-офф Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом. Тогда нападающий мадридского клуба Винисиус Жуниор обвинил вингера лиссабонской команды Джанлуку Престианни в расистских оскорблениях. Спор вызвал то, что Престианни во время разговора прикрывал рот футболкой. Именно поэтому нововведение неофициально получило название "Правило Винисиуса Жуниора".

Первым футболистом в истории, удаленным по этому правилу, стал полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон. Он получил прямую красную карточку 19 июня в матче чемпионата мира-2026 против Турции.