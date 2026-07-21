Причиною критики став епізод під час додаткового часу, коли Мессі звернувся до головного арбітра Славко Вінчича, вимагаючи покарати захисника збірної Іспанії Марка Кукурелью червоною карткою. Аргентинець вважав, що іспанець порушив правила, прикриваючи рот рукою під час розмови на полі, пише 24 Канал.

Пірс Морган про Ліонеля Мессі

Після матчу Морган опублікував емоційний допис у соцмережі X.

Одна з найжалюгідніших речей, які я коли-небудь бачив від так званого спортсмена. На цьому чемпіонаті світу фальшивий німб Мессі розбився вщент: він виявився підступним і підлим ватажком мерзенної зграї жорстоких головорізів,

– написав журналіст.

Описаний епізод стався після зіткнення, внаслідок якого на газоні опинився захисник збірної Іспанії Пау Кубарсі. Кукурелья лише на мить прикрив рот рукою під час розмови, що й викликало реакцію Мессі.

Попри поразку у фіналі, 39-річний Мессі провів яскравий турнір. На ЧС-2026 він зіграв вісім матчів, забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі, посівши друге місце у списку найкращих бомбардирів. Найкращим "голеадором" турніру став француз Кіліан Мбаппе, який відзначився десятьма забитими м'ячами.

"Правило Вінісіуса Жуніора"

У футболі запровадили нове правило: якщо гравець під час конфліктної ситуації із суперником прикриває рот долонею, рукою чи футболкою, арбітр має право показати йому пряму червону картку.

Причиною нововведення став резонансний інцидент, що стався у лютому 2026 року під час матчу плей-оф Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом. Тоді нападник мадридського клубу Вінісіус Жуніор звинуватив вінгера лісабонської команди Джанлуку Престіанні в расистських образах. Суперечки викликало те, що Престіанні під час розмови закривав рот футболкою. Саме тому нововведення неофіційно отримало назву "Правило Вінісіуса Жуніора".

Першим футболістом в історії, якого вилучили за цим правилом, став півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон. Він отримав пряму червону картку 19 червня в матчі чемпіонату світу-2026 проти Туреччини.