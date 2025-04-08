Тренер вратарей Шахтера Андрей Пятов посмеялся над своим бывшим партнером по сборной Украины Андреем Ярмоленко. Легендарный голкипер вместе с известным комиком Амилем Насировым разыграли пародию на инцидент, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "горняков".

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Пятов отчитал "болельщика"

В ролике Пятов исполнил роль Ярмоленко, а Насиров – болельщика. Комик с трибуны обратился к экс-голкиперу: "Андрей Валерьевич, Андрей Валерьевич, можно вас на...".

Легенда "горняков" ответил Насирову: "Что ты хочешь, малый, сколько тебе лет?". "30", – сказал комик.

В ответ Пятов сделал замечание "болельщику": "Ну я тебе не Андрей Валерьевич, я "Кучерявый".

Видео сценки с участием Пятова

Напомним, что Андрей Пятов завершил футбольную карьеру в 2023 году. Легендарный голкипер остался в родном клубе, где работает тренером.

Кстати, подопечный Андрея Пятова Дмитрий Ризнык недавно получил травму, из-за которой пропустит несколько важных поединков.