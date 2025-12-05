Обновленный плей-офф чемпионата мира-2026: детали нового формата Мундиаля
- Чемпионат мира-2026 впервые пройдет на 48 команд.
- Стадия плей-офф начнется с 1/16 финала, а решающий матч пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
США, Канада и Мексика готовятся принять финальную часть футбольного чемпионата мира. Соревнование впервые пройдет на 48 команд.
Сейчас уже известны 42 сборные-участницы Мундиаля. Еще шесть определятся путем плей-офф в марте следующего года, сообщает 24 Канал.
Кто выйдет в плей-офф?
Таким образом будут сформированы 12 групп по четыре команды. Благодаря этому увеличится и количество стадий плей-офф. В последнее время раунды "на вылет" начинались с 1/8 финала.
Теперь же лучшие команды групповой стадии будут попадать в 1/16 финала. Путевки туда получат по две лучшие сборные из каждого квартета, а также 8 из 12-ти команд, занявших третьи места.
Как будет проходить стадия плей-офф?
Сборные сразу будут знать, на кого они могут выйти из своей группы. К примеру, ФИФА заранее распределит Испанию и Аргентину по разным сеткам плей-офф как лидеров мирового рейтинга.
Если эти команды займут первые места в своих группах, то они гарантированно не встретятся до финала. Так же будут разведены Франция и Англия (№3 и №4 рейтинга).
Состав пар 1/16 финала ЧМ-2026:
- 28 июня. Второе место группы А – второе место группы В
- 29 июня. Победитель группы F – второе место группы С
- 29 июня. Победитель группы Е – команда с третьего места
- 29 июня. Победитель группы C – второе место группы F
- 30 июня. Победитель группы І – команда с третьего места
- 30 июня. Второе место группы E – второе место группы I
- 30 июня. Победитель группы A – команда с третьего места
- 1 июля. Победитель группы L – команда с третьего места
- 1 июля. Победитель группы D – команда с третьего места
- 1 июля. Победитель группы G – команда с третьего места
- 2 июля. Второе место группы K – второе место группы L
- 2 июля. Победитель группы H – второе место группы J
- 2 июля. Победитель группы B – команда с третьего места
- 3 июля. Победитель группы J – второе место группы H
- 3 июля. Победитель группы K – команда с третьего места
- 3 июля. Второе место группы D – второе место группы G
Команды будут играть по 2-3 матча в день, а полуфиналы и финал будут проходить в отдельные дни. В случае ничьей в основное время команды играют по 30 минут экстратайма.
Если же и после 120-ти минут победитель не определится, судьбу победителя пары определит серия пенальти. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке на "МетЛайф Стэдиум".
Как Украине попасть на Мундиаль?
- Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
- Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Там в полуфинале "сине-желтые" сыграют против Швеции. Игра пройдет 26 марта номинально на поле нашей команды.
- В случае прохода шведов в финале плей-офф наша сборная сразится за путевку на Мундиаль против победителя пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта также номинально "дома".