Обновленный плей-офф чемпионата мира-2026: детали нового формата Мундиаля

США, Канада и Мексика готовятся принять финальную часть футбольного чемпионата мира. Соревнование впервые пройдет на 48 команд.

Сейчас уже известны 42 сборные-участницы Мундиаля. Еще шесть определятся путем плей-офф в марте следующего года, сообщает 24 Канал.

Кто выйдет в плей-офф?

Таким образом будут сформированы 12 групп по четыре команды. Благодаря этому увеличится и количество стадий плей-офф. В последнее время раунды "на вылет" начинались с 1/8 финала.

Теперь же лучшие команды групповой стадии будут попадать в 1/16 финала. Путевки туда получат по две лучшие сборные из каждого квартета, а также 8 из 12-ти команд, занявших третьи места.

Как будет проходить стадия плей-офф?

Сборные сразу будут знать, на кого они могут выйти из своей группы. К примеру, ФИФА заранее распределит Испанию и Аргентину по разным сеткам плей-офф как лидеров мирового рейтинга.

Если эти команды займут первые места в своих группах, то они гарантированно не встретятся до финала. Так же будут разведены Франция и Англия (№3 и №4 рейтинга).

Состав пар 1/16 финала ЧМ-2026:

28 июня . Второе место группы А – второе место группы В

. Второе место группы А – второе место группы В 29 июня . Победитель группы F – второе место группы С

. Победитель группы F – второе место группы С 29 июня . Победитель группы Е – команда с третьего места

. Победитель группы Е – команда с третьего места 29 июня . Победитель группы C – второе место группы F

. Победитель группы C – второе место группы F 30 июня . Победитель группы І – команда с третьего места

. Победитель группы І – команда с третьего места 30 июня . Второе место группы E – второе место группы I

. Второе место группы E – второе место группы I 30 июня . Победитель группы A – команда с третьего места

. Победитель группы A – команда с третьего места 1 июля . Победитель группы L – команда с третьего места

. Победитель группы L – команда с третьего места 1 июля . Победитель группы D – команда с третьего места

. Победитель группы D – команда с третьего места 1 июля . Победитель группы G – команда с третьего места

. Победитель группы G – команда с третьего места 2 июля . Второе место группы K – второе место группы L

. Второе место группы K – второе место группы L 2 июля . Победитель группы H – второе место группы J

. Победитель группы H – второе место группы J 2 июля . Победитель группы B – команда с третьего места

. Победитель группы B – команда с третьего места 3 июля . Победитель группы J – второе место группы H

. Победитель группы J – второе место группы H 3 июля . Победитель группы K – команда с третьего места

. Победитель группы K – команда с третьего места 3 июля. Второе место группы D – второе место группы G

Команды будут играть по 2-3 матча в день, а полуфиналы и финал будут проходить в отдельные дни. В случае ничьей в основное время команды играют по 30 минут экстратайма.

Если же и после 120-ти минут победитель не определится, судьбу победителя пары определит серия пенальти. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке на "МетЛайф Стэдиум".

Как Украине попасть на Мундиаль?