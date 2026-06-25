Сетка, расписание и результаты плей-офф чемпионата мира-2026

Групповой этап чемпионата мира-2026 подходит к концу, и совсем скоро начнётся стадия плей-офф. Некоторые сборные уже обеспечили себе выход в следующий раунд, тогда как другим предстоит решить свою судьбу в третьем туре.

Уже определилась первая пара плей-офф. Подробнее о матчах этого этапа можно узнать из материала 24 Канала. Смотрите также "Главные неудачники ЧМ-2026": что известно о командах, досрочно покинувших Мундиаль Плей-офф чемпионата мира-2026 В связи с увеличением количества участников турнира до 48 команд, стадия плей-офф впервые в истории начнётся с 1/16 финала. В раунд на выбывание попадают по две сильнейшие сборные из 12 групп, а также 8 лучших команд, занявших третьи места. Сетка плей-офф чемпионата мира-2026 / Фото ФИФА Расписание плей-офф ЧМ-2026 1/16 финала: 28 июня – 4 июля 1/8 финала: 4 июля – 7 июля 1/4 финала: 9 июля – 12 июля 1/2 финала: 14 и 15 июля Матч за 3-е место: 19 июля Финал: 19 июля Первые объявленные пары 1/16 финала 28 июня 22:00. ЮАР – Канада 29 июня 20:00. Бразилия – F2 23:30. Германия – A3, B3, C3, D3, F3 30 июня 04:00. F1 – Марокко 20:00. E2 – I2 1 июля 00:00. I1 – C3, D3, F3, G3, H3 04:00. Мексика – C3, E3, F3, H3, I3 19:00. L1 – E3, H3, I3, J3, K3 23:00. G1 – A3, E3, H3, I3, J3 2 июля 03:00. США – B3, E3, F3, I3, J3 22:00. H1 – J2 3 июля 02:00. K2 – L2 06:00. Швейцария – E3, F3, G3, I3, J3 21:00. D2 – G2 4 июля 01:00. Аргентина – H2 04:30. K1 – D3, E3, I3, J3, L3