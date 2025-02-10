Футболист сборной Украины получил вторую подряд индивидуальную награду в Англии

Максим Таловеров стал игроком Плимута 31 января. Он провел за новую команду два поединка и в каждом из них получил признание за свою игру.

Накануне "пилигримы" совершили самую большую сенсацию в 1/16 финала Кубка Англии, выбив из турнира Ливерпуль. С первой и до последней минуты этого матча на поле находился и украинский защитник.

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Заслуженное признание

Он продемонстрировал очень самоотверженную и надежную игру, чем помог оставить ворота Плимута "сухими" против именитого соперника. Его выступление отметили многие эксперты, в том числе и пресс-служба Кубка Англии, которая опубликовала два видео с невероятными подкатами от украинца.

Кроме этого, Максим Таловеров получил признание и от спонсора своего клуба СТ1. Он определил лучшим игроком команды по итогам матча с "красными" именно футболиста сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Плимута.

Производит большое впечатление,

– говорится в заметке клуба.

Интересно. Этот поединок стал для Максима Таловерова лишь вторым в составе Плимута после перехода из ЛАСК. В предыдущем его также выбрали лучшим игроком матча.

Отметим, что следующую игру "пилигримы" проведут 12 февраля против Миллволла. Она начнется в 21:45 по киевскому времени.