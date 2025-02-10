Напередодні "пілігрими" здійснили найбільшу сенсацію в 1/16 фіналу Кубка Англії, вибивши з турніру Ліверпуль. З першої та до останньої хвилини цього матчу на полі перебував й український захисник.

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Заслужене визнання

Він продемонстрував дуже самовіддану та надійну гру, чим допоміг залишити ворота Плімута "сухими" проти іменитого суперника. Його виступ відзначили чимало експертів, зокрема й пресслужба Кубка Англії, яка опублікувала два відео з шаленими підкатами від українця.

Окрім цього, Максим Таловєров отримав визнання й від спонсора свого клубу СТ1. Він визначив найкращим гравцем команди за підсумками матчу з "червоними" саме футболіста збірної України, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Плімута.

Справляє неабияке враження,

– йдеться в дописі клубу.

Цікаво. Цей поєдинок став для Максима Таловєрова лише другим у складі Плімута після переходу з ЛАСК. У попередньому його також обрали найкращим гравцем матчу.

Зазначимо, що наступну гру "пілігрими" проведуть 12 лютого проти Міллволла. Вона розпочнеться о 21:45 за київським часом.