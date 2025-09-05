В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу сыграет свой первый поединок в отборе на чемпионат мира-2026. Соперником "сине-желтых" будет Франция.

Накануне этой игры состоялась традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров команд. На ней Сергей Ребров среди прочего высказался об Андрее Ярмоленко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Трибуну.

Что сказал Ребров об отсутствии Ярмоленка в заявке сборной?

Наставник "сине-желтых" рассказал, почему вызов в национальную команду снова не получил ее многолетний лидер. По словам специалиста, он все еще рассчитывает Ярмоленка, однако пока тот проигрывает конкуренцию другим игрокам сборной Украины на своей позиции.

Почему не вызвал Ярмоленка? Потому что на эту позицию очень большая конкуренция. Много игроков, которые играют. Сейчас мы вызываем этих игроков, но Андрей – это потенциальный игрок сборной,

– сказал Ребров.

Отметим, что последний раз Андрей Ярмоленко выступал за "сине-желтых" в марте. Тогда он вышел на замену в матче Лиги наций с Бельгией, после чего пропустил товарищеский турнир в Канаде и теперь второй раз подряд не получил вызов в сборную Украины.

К слову. В сентябре подопечные Реброва проведут два поединка в отборе на ЧМ-2026. После матча с Францией они будут противостоять Азербайджану 9 сентября в Баку.

Напомним, что на пресс-конференции наставник сборной Украины также сообщил об очередной потере в команде. Из-за травмы не сыграет против французов Роман Яремчук.

