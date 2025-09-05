У п'ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу зіграє свій перший поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперником "синьо-жовтих" буде Франція.

Напередодні цієї гри відбулася традиційна пресконференція за участі головних тренерів команд. На ній Сергій Ребров серед іншого висловився про Андрія Ярмоленка, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

Що сказав Ребров про відсутність Ярмоленка в заявці збірної?

Наставник "синьо-жовтих" розповів, чому виклик у національну команду знову не отримав її багаторічний лідер. За словами спеціаліста, він все ще розраховує Ярмоленка, проте наразі той програє конкуренцію іншим гравцям збірної України на своїй позиції.

Чому не викликав Ярмоленка? Тому що на цю позицію дуже велика конкуренція. Багато гравців, які грають. Зараз ми викликаємо цих гравців, але Андрій – це потенційний гравець збірної,

– сказав Ребров.

Зазначимо, що востаннє Андрій Ярмоленко виступав за "синьо-жовтих" у березні. Тоді він вийшов на заміну в матчі Ліги націй з Бельгією, після чого пропустив товариський турнір у Канаді й тепер вдруге поспіль не отримав виклик у збірну України.

До слова. У вересні підопічні Реброва проведуть два поєдинки у відборі на ЧС-2026. Після матчу із Францією вони протистоятимуть Азербайджану 9 вересня в Баку.

Нагадаємо, що на пресконференції наставник збірної України також повідомив про чергову втрату в команді. Через травму не зіграє проти французів Роман Яремчук.

Що відомо про кар'єру Ярмоленка у збірній України?