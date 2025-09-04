Збірна України з футболу готується до старту у відборі на чемпіонат світу-2026. "Синьо-жовті" вже 5 вересня зіграють проти збірної Франції, повідомляє 24 Канал.
Що скаже Ребров?
За день до гри у Вроцлаві наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров проведе пресконференцію. На ній тренер та один з гравців команди відповідатимуть на питання від ЗМІ. Початок – 4 вересня о 18:45 за київським часом.
Пресконференція Сергія Реброва перед матчем Україна – Франція: дивитися відео
Перед цим із журналістами проведе зустріч і тренер збірної Франції Дідьє Дешам. Для досвідченого спеціаліста ЧС-2026 стане останнім турніром на чолі "Ле Бле".
Пресконференція Дідьє Дешама перед матчем Україна – Франція: дивитися відео
Матч Україна – Франція буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Гра пройде у польському Вроцлаві на стадіоні "Арена Тарчінскі". Початок – 5 вересня о 21:45 за київським часом.
Це буде стартова гра кваліфікації на Мундіаль-2026. Україна потрапила в один квартет із Францією, Ісландією та Азербайджаном.
Переможець квартету напряму потрапить на чемпіонат світу у США, Канаді та Мексиці. Команда, що посяде друге місце, гратиме у стикових матчах за путівку.
Що відомо про збір національної команди України:
- Сергій Ребров спочатку викликав 25 гравців до табору команди.
- Поза заявкою опинились Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський та Олександр Піхальонок.
- Пізніше до збірної України також викликали Назара Волошина.
- Також через травми збірній України не допоможуть Андрій Лунін, Олександр Тимчик, а також захисник Евертона Віталій Миколенко.
- Їм на заміну до табору "синьо-жовтих" приїхали Георгій Бущан, Богдан Михайліченко та Владислав Дубінчак.
- УАФ поставила перед Ребровим завдання – вивести збірну України на ЧС-2026.