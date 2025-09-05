Сборная Украины стартует в квалификации на чемпионат мира-2026. Стартовый матч отбора подопечные Сергея Реброва проведут во Вроцлаве против сборной Франции, сообщает 24 Канал.

Как выйти на чемпионат мира?

Выход на ЧМ-2026 является главной задачей для тренерского штаба Сергея Реброва. Ради этой цели наставнику простили провал на Евро-2024 и посредственные результаты в Лиге наций.

В этом же году Украина поразила лишь в первом матче против Бельгии, выиграв 3:1 в стыковых встречах. Впрочем, в ответном матче "красные дьяволы" оформили камбэк (0:3).

А в июне "сине-желтые" не были слишком успешными на товарищеском турнире Canadian Shield – 2:4 против Канады и 2:1 с Новой Зеландией. Но все эти поединки имеют менее важный статус, чем игры квалификации на ЧМ.

Украина оказалась в группе с Францией, Исландией и Азербайджаном. Чтобы выйти напрямую на Мундиаль, надо выигрывать квартет. А для этого нужно как минимум не проиграть вице-чемпионам мира французам.

Команда Дешама выходила в финалы двух последних Мундиалей, а на Евро-2024 дошла до полуфинала. "Ле Бле" имеют большое количество звезд, таких как Мбаппе, Меньян, Дембеле, Дуэ, Экитике и братья Тюрами.

Где смотреть

Матч Украина – Франция онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO, а также телеканале "Megogo Спорт" в кабельных сетях. Начало поединка – 5 сентября в 21:45 (по киевскому времени).

Встреча пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчински Арена". Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Украина – Франция. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

