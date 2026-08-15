После вылета Динамо из еврокубков появилась информация о том, что опытный полузащитник устроил бойкот матча в азербайджанской столице, когда оказался вне заявки на игру против Карабаха. Для сайта "Украинский футбол" ситуацию прокомментировал главный врач Динамо Андрей Шморгун.

Что случилось с Ярмоленко

Представитель клуба заявил, что футболист заболел в день проведения матча.

У Андрея был энтеровирус, держалась высокая температура. Из-за этого он был вынужден остаться в отеле и находился на капельницах,

– отметил Шморгун.

Напомним, что в конце мая 36-летний футболист подписал новый контракт с Динамо. Трудовой договор рассчитан до окончания сезона 2026/27.

Что дальше для Динамо

Ярмоленко Динамо продолжит борьбу в чемпионате Украины. В третьем туре команда Игоря Костюка примет Колос из Ковалевки. Начало матча запланировано на 16 августа в 18:00 по киевскому времени.

Сейчас столичный клуб подвергается острой критике со стороны болельщиков и экспертов. Например, бывший главный тренер "бело-синих" Йожеф Сабо считает, что рядом с Ярмоленко выступают футболисты, уровень которых не соответствует даже требованиям украинской Премьер-лиги. Самому же Андрею специалист посоветовал завершить игровую карьеру.