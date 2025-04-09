Решение принял вместе с женой: почему Довбик не празднует голы в Италии

В Италии узнали, почему Артем Довбик не празднует голы. Причина оказалась в последствиях войны в Украине.

Многие заметили, что Артем Довбык не празднует свои забитые голы. В Италии решили узнать причину такого решения украинского футболиста, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Почему Довбык не празднует голы

Не праздновать результативные удары украинец решил из-за уважения к своей стране, которая находится в состоянии войны.

В Италии отметили, что нужно не забывать, что Артем Довбик в первую очередь – человек, а уже потом является футболистом, а ситуация, в которой он находится, является непростой.

Соответствующее решение футболист принял вместе со своей женой Юлией.

Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 40 игр за Рому во всех турнирах. В них он забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, что украинский футболист неоднократно публично показывал последствия российских атак на Украину.