Решение принял вместе с женой: почему Довбик не празднует голы в Италии
- Артем Довбик решил не праздновать забитые голы из-за уважения к Украине, которая находится в состоянии войны, это решение он принял вместе с женой.
- В сезоне-2024/2025 Довбик сыграл 40 матчей за Рому, забил 16 голов и сделал четыре ассиста.
- Футболист публично показывал последствия российских атак на Украину, подчеркивая свою позицию.
В Италии узнали, почему Артем Довбик не празднует голы. Причина оказалась в последствиях войны в Украине.
Многие заметили, что Артем Довбык не празднует свои забитые голы. В Италии решили узнать причину такого решения украинского футболиста, пишет 24 канал со ссылкой на DAZN.
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Почему Довбык не празднует голы
Не праздновать результативные удары украинец решил из-за уважения к своей стране, которая находится в состоянии войны.
В Италии отметили, что нужно не забывать, что Артем Довбик в первую очередь – человек, а уже потом является футболистом, а ситуация, в которой он находится, является непростой.
Соответствующее решение футболист принял вместе со своей женой Юлией.
Справка. В сезоне-2024/2025 Артем Довбик провел 40 игр за Рому во всех турнирах. В них он забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, что украинский футболист неоднократно публично показывал последствия российских атак на Украину.