Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Как Дюбуа победит Усика

Тренер британца сказал, что он добавил в каждом аспекте: физически, ментально, технически, а также вырос как человек, пишет 24 канал со ссылкой на TalkSport.

К сегодняшнему Даниэлю Дюбуа добавилось много факторов. Я вижу его каждый божий день, и есть так много чего, чего не видеть публика. То, чему я его учил два года назад, только сейчас воплощается в его систему,

– сказал Дон Чарльз.

Он также сказал, что видно небольшой прирост улучшений от боя с Миллером до боя с Хрговичем, а затем до боя с Джошуа.

"И мы не смогли продемонстрировать следующий уровень улучшений в бою с Паркером, с которого мы, к сожалению, выбыли из-за болезни. Но Усик – это совсем другая проблема. Он особенный", – добавил тренер Даниэля Дюбуа.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде. Однако Дюбуа не признает своего поражения.