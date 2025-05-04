Нещодавно офіційно затвердили дату реваншу Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Протистояння відбудеться 19 липня на "Вемблі".

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Як Дюбуа переможе Усика

Тренер британця сказав, що він додав у кожному аспекті: фізично, ментально, технічно, а також виріс як людина, пише 24 канал з посиланням на TalkSport.

До сьогоднішнього Даніеля Дюбуа додалося багато факторів. Я бачу його кожен божий день, і є так багато чого, чого не бачити публіка. Те, чому я його навчав два роки тому, лише зараз втілюється у його систему,

– сказав Дон Чарльз.

Він також сказав, що видно невеликий приріст покращень від бою з Міллером до бою з Хрговичем, а потім до бою з Джошуа.

"І ми не змогли продемонструвати наступний рівень покращень у бою з Паркером, з якого ми, на жаль, вибули через хворобу. Але Усик – це зовсім інша проблема. Він особливий", – додав тренер Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Даніеля Дюбуа відбувся в серпні 2023 року. Тоді українець переміг британця нокаутом у дев'ятому раунді. Однак Дюбуа не визнає своєї поразки.