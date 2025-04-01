Недавно Дарья Касаткина сообщила о смене гражданства. Она сменила его с российского на гражданство Австралии.

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Почему Касаткина сменила гражданство

Теннисистка рассказала, что действительно рада начать эту новую главу своей жизни и представлять Австралию на большой сцене, пишет 24 канал со ссылкой на Bounces.

Честно говоря, учитывая все, что происходит в моей предыдущей стране, я не имела особого выбора. Если я хочу быть собой, я должна была сделать этот шаг. И я это сделала, в конце концов,

– сказала Дарья Касаткина.

Она также добавила, что Австралия это место, где она чувствует, что может быть собой, и она действительно очень рада быть частью этой прекрасной страны. Дарья считает, что Австралия очень гостеприимная страна, очень открытая.

Отметим, что Дарья Касаткина в 2022 году осудила российскую агрессию против Украины.