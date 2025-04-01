Нещодавно Дар'я Касаткіна повідомила про зміну громадянства. Вона змінила його з російського на громадянство Австралії.

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Чому Касаткіна змінила громадянство

Тенісистка розповіла, що дійсно рада почати цей новий розділ свого життя і представляти Австралію на великій сцені, пише 24 канал з посиланням на Bounces.

Чесно кажучи, враховуючи все, що відбувається у моїй попередній країні, я не мала особливого вибору. Якщо я хочу бути собою, я мала зробити цей крок. І я це зробила, зрештою,

– сказала Дар'я Касаткіна.

Вона також додала, що Австралія це місце, де вона відчуває, що може бути собою, і вона дійсно дуже рада бути частиною цієї прекрасної країни. Дар'я вважає, що Австралія дуже гостинна країна, дуже відкрита.

Зазначимо, що Дар'я Касаткіна у 2022 році засудила російську агресію проти України.