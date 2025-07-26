Легенда бокса объяснил, почему Усик деклассировал Дюбуа в реванше

В субботу, 19 июля, состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. За этот статус в очном противостоянии сражались Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Несмотря на ожидания многих экспертов, оно не было конкурентным и украинец разобрал своего соперника, нокаутировав уже в пятом раунде. Своим мнением о реванше между бойцами поделился бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс, сообщает 24 Канал со ссылкой на iFL TV.

Читайте также Звездный супертяжеловес откровенно оценил уровень Усика после победы над Дюбуа

Почему Дюбуа проиграл Усику?

Легендарный американский боксер рассказал, почему британец не смог навязать достойную борьбу. Он объяснил причину поражения "Динамита" отсутствием работы над ошибками после первого боя с Усиком.

Усик нокаутировал Дюбуа джебом в первом бою, понимаете? Даниэль должен был что-то изменить, но не сделал этого. В реванше он не показал новых приемов, вообще ничего нового. Как он мог надеяться на положительный результат?

– заявил Джонс.

Отметим, что первый поединок между звездными супертяжами состоялся в августе 2023 года. Тогда Александр Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

К слову. Поражение на "Уэмбли" стало третьим в карьере Даниэля Дюбуа. Кроме двух фиаско с украинцем, он также проиграл Джо Джойсу в 2020 году.

Напомним, что накануне ESPN обновил рейтинг P4P. Место в нем Александра Усика осталось неизменным.