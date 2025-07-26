Все боксерское сообщество сейчас обсуждает это событие. Об уровне украинского бойца и его месте в истории бокса, в частности, высказался временный чемпион WBA в хевивейте Фабио Уордли, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Как Уордли оценивает уровень Усика?

Британский супертяж рассказал, насколько сильным является Александр Усик. Он считает, что сейчас украинца никто не способен остановить.

Мне задавали этот вопрос перед боем с Дюбуа, и я сказал, что сейчас он неостановим. Усик просто в такой позиции и моральном состоянии, где его невозможно остановить. Кроме того, он продолжает совершенствоваться. Все его реванши были лучше первого поединка, что доказывает, что он учится. Усик сохраняет и усваивает информацию. Мы уже знали это, но уровень, которого он достиг сейчас, поражает,

– сказал Уордли.

Также временный чемпион WBA высказался о боксерском наследии Александра Усика. Он призвал всех ценить украинца и осознать, насколько великим бойцом он является:

"Он талант на поколение. Мы должны подумать об этом, потому что через 10-15 лет мы будем говорить о нем. Но если мы не признаем его за то, что он делает сейчас, мы это пропустим.

Мы будем говорить: "Помнишь, когда он сделал это, это, это?" Он является одним из тех, о ком будут говорить через 15-20 лет – одним из лучших за все времена, и мы можем смотреть, как он в расцвете сил делает свое дело".

К слову. Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он одержал все победы в 24 поединках, из которых 15 – нокаутом.

Напомним, что ранее о боксерском наследии украинского чемпиона высказался Эдди Хирн, который назвал Александра Усика одним из величайших супертяжей.