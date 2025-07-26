Вся боксерська спільнота наразі обговорює цю подію. Про рівень українського бійця та його місце в історії боксу, зокрема, висловився тимчасовий чемпіон WBA в хевівейті Фабіо Вордлі, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

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Як Вордлі оцінює рівень Усика?

Британський супертяж розповів, наскільки сильним є Олександр Усик. Він вважає, що наразі українця ніхто не здатен зупинити.

Мені ставили це питання перед боєм з Дюбуа, і я сказав, що наразі він незупинний. Усик просто в такій позиції та моральному стані, де його неможливо зупинити. Крім того, він продовжує вдосконалюватися. Усі його реванші були кращими за перший поєдинок, що доводить, що він вчиться. Усик зберігає та засвоює інформацію. Ми вже знали це, але рівень, якого він досяг зараз, вражає,

– сказав Вордлі.

Також тимчасовий чемпіон WBA висловився про боксерську спадщину Олександра Усика. Він закликав усіх цінувати українця та усвідомити, наскільки великим бійцем він є:

"Він талант на покоління. Ми повинні подумати про це, бо через 10-15 років ми будемо говорити про нього. Але якщо ми не визнаємо його за те, що він робить зараз, ми це пропустимо.

Ми будемо казати: "Пам'ятаєш, коли він зробив це, це, це?" Він є одним з тих, про кого будуть говорити через 15-20 років – одним з найкращих за всі часи, і ми можемо дивитися, як він у розквіті сил робить свою справу".

До слова. Олександр Усик досі залишається непереможним на професійному рівні. Він здобув усі перемоги у 24 поєдинках, з яких 15 – нокаутом.

Нагадаємо, що раніше про боксерську спадщину українського чемпіона висловився Едді Хірн, який назвав Олександра Усика одним з найвеличніших супертяжів.