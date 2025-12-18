Украинский нокаутер предположил, почему Джошуа решил работать с командой Усика

Энтони Джошуа 19 декабря 2025 года наконец вернется в профи-ринг после более чем годичной паузы без официальных поединков. Соперником британца будет Джейк Пол, который имеет в своем активе победу над легендарным Майком Тайсоном.

К этому бою Энтони Джошуа готовился с командой Александра Усика. Украинский боксер в эксклюзивном интервью 24 Каналу предположил, почему британец решил начать работу с украинской командой своего обидчика.

Почему Джошуа начал работать под руководством команды Усика?

Грицив рассказал, что Джошуа хорошо общался с командой Усика после их очных боев, которые состоялись в 2021-м и 2022-м годах. Александр предполагает, что Энтони и представители непобедимого украинца встречались после проигранного поединка Эй Джея с Даниэлем Дюбуа.

Обладатель пояса WBC Francophone в бриджервейте заверил, что можно понять такую логику Энтони, ведь Усик является лучшим супертяжем современности. У Александра лучшая выносливость, подвижность, а все эти компоненты являются результатом работы команды украинца.

Джошуа делает абсолютно логичные вещи, когда пытается что-то изменить в себе. Эй Джей обладает чемпионским характером, который ищет пути для того, чтобы вернуться на правильный путь. Думаю, что это пойдет ему на пользу, потому что британская школа отличается от нашей. Изменение обстоятельств всегда положительно влияет на боксера,

– сказал украинский боксер.

Также непобедимый боксер из Львова рассказал, что Джошуа захочет оформить красивую победу над Полом и не будет форсировать событий уже в первом раунде.

Чему Джошуа научился у команды Усика?

Энтони в комментарии BoxingScene откровенно рассказал, чему научился у команды Усика. Здесь речь не шла о каких-то боксерских навыках.

"Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше", – сказал Джошуа.

Отметим, что Джошуа готовил к бою украинский тренер Егор Голуб. Также он работал под руководством польского специалиста по физической подготовке, который работает с Усиком, Якуба Хицки.

Во время открытой тренировки 17 декабря в углу Джошуа был замечен Сергей Лапин, директор команды Усика. Энтони рассказал, почему на самом деле решил поработать с командой украинца.

