Український нокаутер припустив, чому Джошуа вирішив працювати із командою Усика

Ентоні Джошуа 19 грудня 2025 року нарешті повернеться у профі-ринг після понад річної паузи без офіційних поєдинків. Суперником британця буде Джейк Пол, який має у своєму доробку перемогу над легендарним Майком Тайсоном.

До цього бою Ентоні Джошуа готувався із командою Олександра Усика. Український боксер в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу припустив, чому британець вирішив розпочати роботу із українською командою свого кривдника.

Чому Джошуа почав працювати під керівництвом команди Усика?

Гриців розповів, що Джошуа гарно спілкувався із командою Усика після їх очних боїв, які відбулись у 2021-му та 2022-му роках. Олександр припускає, що Ентоні та представники непереможного українця мали зустріч після програного двобою Ей Джея із Даніелем Дюбуа.

Володар поясу WBC Francophone у бріджервейті запевнив, що можна зрозуміти таку логіку Ентоні, адже Усик є найкращим супертяжем сучасності. В Олександра найкраща витривалість, рухливість, а усі ці компоненти є результатом роботи команди українця.

Джошуа робить абсолютно логічні речі, коли намагається щось змінити у собі. Ей Джей володіє чемпіонським характером, який шукає шляхи для того, щоб повернутись на правильний шлях. Думаю, що це піде йому на користь, тому що британська школа відрізняється від нашої. Зміна обставин завжди позитивно впливає на боксера,

– сказав український боксер.

Також непереможний боксер зі Львова розповів, що Джошуа захоче оформити красиву перемогу над Полом та не буде форсувати подій вже у першому раунді.

Чого Джошуа навчився у команди Усика?

Ентоні у коментарі BoxingScene відверто розповів, чого навчився у команди Усика. Тут мова не йшла про якісь боксерські навички.

"Можливо, те, що я став більше молитися – і це важливо. Я навчився цьому від команди, усвідомив важливість молитви. Тож так, для мене це важливо. Тепер я молюся більше", – сказав Джошуа.

Відзначимо, що Джошуа готував до бою український тренер Єгор Голуб. Також він працював під керівництвом польського спеціаліста із фізичної підготовки, який працює із Усиком, Якуба Хицкі.

Під час відкритого тренування 17 грудня у куті Джошуа був помічений Сергій Лапін, директор команди Усика. Ентоні розповів, чому насправді вирішив попрацювати із командою українця.

Що відомо про бій Пол – Джошуа?