Ла Лига подала жалобу на Барселону из-за регистрации Ольмо

Представители Ла Лиги подали апелляцию на решение спортивного управления Испании относительно разрешения на регистрацию Дани Ольмо. Также они направили жалобу в Институт бухгалтерского учета и аудита (ICAC) относительно этого решения.

Скандал с регистрацией Дани Ольмо в Барселоне начался после его перехода из Лейпцига в августе 2024 года за 55 миллионов евро. Из-за финансовых ограничений Ла Лиги и превышения зарплатного лимита клуб не смог сразу зарегистрировать игрока для участия в чемпионате.

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Скандал набирает обороты

Ранее представители Ла Лиги подали жалобу в CSD относительно выступлений футболиста в составе Барселоны, однако Высший спортивный совет ее отклонил, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Финансовая отчетность показывает, что ни 31 декабря 2024 года, ни 3 января 2025 года, ни после этой даты Барселона не имела возможности зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора,

– заявили в Ла Лиге.

В ответ президент Барселоны Жоан Лапорта сказал, что Ла Лига нарушила конфиденциальность клуба, опубликовав подробности продажи VIP-мест на "Камп Ноу", а также нарушает статьи 5 Регламента подготовки бюджетов клуба.

Отметим, что "каталонцы" до сих пор не смогли зарегистрировать Дани Ольмо.