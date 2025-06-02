"Не настолько сильный": известный боксер назвал причины поражений Фьюри

Легендарный боксер Рой Джонс прокомментировал поражения Тайсона Фьюри. Он назвал причины поражений "Цыганского короля".

В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением.

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Почему Фьюри проиграл Усику

Легенда считает, что Усик лучше в технике, пишет 24 канал со ссылкой на All Out Boxing.

Почему Усик дважды победил Тайсона? Потому что он техничнее, чем большинство супертяжей. Да, Тайсон большой. Усик не такой большой, не такой сильный, но он техничнее. Маленький техничный боксер всегда победит большого,

– сказал Рой Джонс.

Справка. В первом бою победу также одержал Александр Усик.

Напомним, что в январе 2025 года Тайсон Фьюри объявил о завершении боксерской карьеры.