Различные эксперты и вообще причастные к боксу люди пытаются спрогнозировать, кто победит в реванше Усик – Дюбуа. Джейми Мур поделился мыслями относительно мегафайта года, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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На кого ставит Мур

Британский тренер похвалил Даниэля Дюбуа. отметив его прогресс. По мнению Мура, "Динамиту" под силу сотворить сенсацию, одолев Александра Усика.

Джейми Мур отметил, что Даниэль Дюбуа набрал обороты и находится на подъеме, а поражения помогли стать лучше британскому боксеру. По словам тренера, "Динамит" на волне успеха.

Такой уверенный в себе боец с его ударной мощью и способностями – это опасный соперник. Не думаю, что не стоит ставить против Усика, но и не удивлюсь, если Дюбуа создаст сенсацию,

– сказал Мур.

Напомним, что реванш между Александром Усиком состоится 19 июля. Звездные представители хевивейта будут драться на легендарном стадионе "Уэмбли".

В первом поединке в 2023 году Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа. Поединок завершился победой украинского чемпиона техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Тони Белью рассказал, как Даниэль Дюбуа может победить Александра Усика в очном противостоянии.