В субботу, 5 апреля, в Манчестере состоялся вечер бокса, где в противостоянии сошлись Филип Хргович и Джо Джойс. Хорватский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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Что сказал Атлас о победе

Он отметил, что Хргович сменил тренера, но это не дало никаких улучшений. Каждый раз мы видим одно и то же – левый прямой и правый боковой, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Тедди Атласа.

Это весь его арсенал, больше ничего. И это повторяется каждый бой. Единственное, что изменилось, это соперник. Я не вижу, чтобы новый тренер менял его стратегию или работал над расширением его техники. Филипп остается таким же, без какой-либо креативности или новых комбинаций,

– сказал Тедди Атлас.

Тренер также добавил, что, если Хргович не изменит свой подход, ему будет трудно добиться успеха на высоком уровне. Каждый великий боец имеет в своем арсенале разнообразные варианты атак, непредсказуемость. Без этого ему будет трудно завоевывать титулы и побеждать в боях с лучшими боксерами мира.

Отметим, что поражение от Филиппа Хрговича стало четвертым для Джо Джойса в последних пяти боях.