Авторитетный журнал The Ring обновил рейтинг сильнейших боксеров. В тройку лидеров вошли Александр Усик, Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.

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Кроуфорд недоволен рейтингом

У американского боксера "подгорело" из-за того, что украинский боксер оказался на первой позиции, пишет 24 канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Я только третий в рейтинге? Как вы меня так оценили? Кто меня так оценил? Мне надо с ними поговорить. Да, Александр Усик номер один, ему лучше оставаться первым. После Усика должен идти я, ведь я лучше Иноуэ,

– сказал Теренс Кроуфорд.

Справка. В двух последних боях украинец решением судей одолел Тайсона Фьюри.

Отметим, что 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.