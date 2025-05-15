Авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найсильніших боксерів. До трійки лідерів увійшли Олександр Усик, Наоя Іноуе і Теренс Кроуфорд.

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Кроуфорд незадоволений рейтингом

У американського боксера "підгоріло" через те, що український боксер опинився на першій позиції, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Я тільки третій в рейтингу? Як ви мене так оцінили? Хто мене так оцінив? Мені треба з ними поговорити. Так, Олександр Усик номер один, йому краще залишатися першим. Після Усика маю йти я, адже я кращий за Іноуе,

– сказав Теренс Кроуфорд.

Довідка. У двох останніх боях українець рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" відбудеться реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.