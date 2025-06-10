В IBF отреагировали на решение Василия Ломаченко о завершении карьера. Боксера лишили чемпионского титула, пишет 24 канал со ссылкой на IBF.

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IBF передала чемпионский титул

Организация IBF официально предоставила Рэймонду Мураталли статус полноправного чемпиона мира в легком весе, повысив его с позиции временного титулованного боксера.

В своем заявлении IBF выразила глубокое уважение к Василию Ломаченко.

"IBF с гордостью вносит господина Ломаченко в перечень своих экс-чемпионов. Его выдающиеся достижения в профессиональном и любительском боксе остаются ярким примером для подражания.

Ломаченко создал наследие, основанное на настойчивости, высокой технике и спортивной честности. Она продолжит вдохновлять будущие поколения спортсменов", – отметили в организации.

Справка. Последний раз Василий Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года. Тогда он нокаутировал Джорджа Камбососа.

Отметим, что в течение своей профессиональной карьеры Василий Ломаченко завоевал чемпионские титулы в трех весовых категориях. Он был чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе, во втором полулегком весе, а также владел титулами WBA и WBO в легком весе в период с 2018 по 2020 год.