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Sport News 24 Футбол Экс-игрок Динамо раскритиковал одного из лидеров сборной Украины за игру против Бельгии
21 марта, 15:25
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Экс-игрок Динамо раскритиковал одного из лидеров сборной Украины за игру против Бельгии

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Виктор Леоненко раскритиковал Александра Зинченко за его игру в матче против Бельгии, отметив, что он играл плохо на своей позиции.
  • Во время матча Зинченко сменил позицию с центра полузащиты на правый фланг обороны.
  • Украина победила Бельгию со счетом 3:1 в первом матче плей-офф Лиги наций.
  • Второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.

Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко раскритиковал Александра Зинченко за игру в матче против Бельгии. Он считает, что на своей позиции футболист сыграл плохо.

В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

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Почему Леоненко раскритиковал Зинченко

Бывший футболист оценил игру украинского игрока в матче против сборной Бельгии, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.

Он вообще знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч дрыбал, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28,
– сказал Виктор Леоненко.

Во время матча Александр Зинченко сменил позицию на поле, переместившись из центра полузащиты на правый фланг обороны.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.