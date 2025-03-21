Экс-игрок Динамо раскритиковал одного из лидеров сборной Украины за игру против Бельгии
- Виктор Леоненко раскритиковал Александра Зинченко за его игру в матче против Бельгии, отметив, что он играл плохо на своей позиции.
- Во время матча Зинченко сменил позицию с центра полузащиты на правый фланг обороны.
- Украина победила Бельгию со счетом 3:1 в первом матче плей-офф Лиги наций.
- Второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.
Бывший игрок Динамо Виктор Леоненко раскритиковал Александра Зинченко за игру в матче против Бельгии. Он считает, что на своей позиции футболист сыграл плохо.
В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.
Читайте также Не сделал что-то уникальное, – Забарный о своем вкладе в победу сборной Украины
Почему Леоненко раскритиковал Зинченко
Бывший футболист оценил игру украинского игрока в матче против сборной Бельгии, пишет 24 канал со ссылкой на Sport-Express.
Он вообще знает, что рывки надо делать? Зинченко, хоть и отдал голевую, но весь матч дрыбал, а не бегал. У нас за ветеранов Саленко так ходит, но ему 55 лет, а блондинчику – 28,
– сказал Виктор Леоненко.
Во время матча Александр Зинченко сменил позицию на поле, переместившись из центра полузащиты на правый фланг обороны.
Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.