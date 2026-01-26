Существует немало преград: почему трансфер Зинченко в Аякс до сих пор не состоялся

Александр Зинченко в нынешнее трансферное окно с большой вероятностью сменит клубную прописку. Он должен покинуть Ноттингем Форест, в котором больше не рассчитывают на украинского футболиста.

Ожидалось, что еще на прошлой неделе он должен был перейти в Аякс, однако этого до сих пор так и не произошло. Нидерландский журналист Лентин Гудейк в подкасте VI ZSM рассказал, почему трансфер задерживается.

Читайте также Легенда украинского футбола оценил потенциальную натурализацию звезды Шахтера

Какие возникли проблемы с трансфером Зинченко?

По его информации, сейчас переход игрока сборной Украины находится далеко от финальной стадии. Все из-за ряда проблем, которые возникли в последнее время.

Гудейк сообщил, что потенциальный трансфер затягивается из-за тяжелых переговоров между заинтересованными сторонами. Дело в том, что сначала планировалось арендное соглашение, но впоследствии клубы решили оформить полноценный переход и пока его не удается завершить.

В переговорах участвуют четыре стороны. Зинченко пребывает в аренде из Арсенала в Ноттингем Форест, поэтому сначала нужно расторгнуть этот договор. Затем Арсенал и Аякс должны достичь соглашения. После этого Зинченко должен дать свое личное согласие. Структура также изменилась. Сначала это была аренда, теперь это постоянный трансфер с шестимесячным контрактом,

– сказал Лентин.

Журналист добавил, что стороны имеют очень много нерешенных вопросов. При этом Аякс все еще заинтересован в трансфере и надеется, что ни один другой клуб не предложит больше в финансовом плане.

"Будет ли платить Аякс подписной бонус? Что делать с зарплатой Александра? Будут ли стороны заключать какие-либо соглашения до лета? Получит ли Аякс что-то от этого трансфера в будущем, или это действительно шестимесячный контракт? В связи с вышеупомянутыми обстоятельствами трансфер затягивается дольше, чем ожидалось. В последнее время в Аяксе произошло много событий. Поэтому нам остается только ждать и смотреть", – заявил Гудейк.

К слову. Ранее в СМИ уже даже были опубликованы данные об условиях контракта Зинченко в Аяксе. Он согласился пойти на понижение зарплаты по сравнению с той, которую ему платит Арсенал.

Отметим, что интерес к Александру проявляли и другие клубы. Среди них, в частности, назывался итальянский Милан.

Что известно о карьере Зинченко?