К Зеленскому обратились в связи с действиями Подоляка

Областные шахматные федерации Украины обратились с открытым обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно связано с тем, что советник Офиса президента Михаил Подоляк присоединился к команде бизнесмена российского происхождения Тимура Турлова, в отношении которого введены санкции, в Международной шахматной федерации.

Об этом сообщает Федерация шахмат Украины. В обращении говорится, что Подоляк своими действиями легализует россиян в шахматах.

О чем говорится в обращении

В заявлении отмечается, что украинское шахматное сообщество на протяжении многих лет отстаивало позицию, что россиянам не место на международной спортивной арене и в руководстве шахматной федерации. Вместе с тем такие действия Подоляка сводят на нет все усилия членов украинской шахматной федерации и украинских шахматистов.

Михаил Подоляк объясняет свое решение намерением отстаивать интересы украинских шахмат. Однако мы видим в его действиях реализацию личных меркантильных интересов за счет сообщества, от имени которого он не уполномочен выступать,

– добавляют в обращении.

В заявлении также отмечается, что представлять Украину в ФИДЕ нельзя без мандата украинского шахматного сообщества. А Подоляк таких полномочий от ФШУ не получал.

Господин Президент, призываем Вас дать публичную оценку действиям Михаила Подоляка и принять меры, которые сделают невозможным использование имени украинского шахматного сообщества и связи с Офисом Президента для легитимизации российского влияния в ФИДЕ. Украинские шахматисты заслуживают уважения к своей позиции и своей борьбе. Представитель, связанный с Офисом Президента Украины, не должен помогать России сохранять международное влияние, против которого выступает украинское шахматное сообщество,

– обращаются к Зеленскому представители украинских шахматистов.

Напомним, что 26 сентября на выборах президента ФИДЕ победил Тимур Турлов. Он пригласил в свою команду Михаила Подоляка на должность вице-президента.

По словам Михаила Подоляка, его основная задача на данной должности вице-президента ФИДЕ – это противостоять "ползучему возвращению россиян в глобальный спорт". Он стремится к тому, чтобы и в других федерациях были люди, которые четко противостоят российской позиции.