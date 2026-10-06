Про це повідомляє Федерація шахів України. У зверненні йдеться про те, що Подоляк своїми діями легалізує росіян у шахах.

Про що йдеться у зверненні

У заяві зазначають, що українська шахова спільнота роками відстоювала позицію того, що росіянам не місце на міжнародній спортивній арені та в керівництві шахової федерації. Натомість такі дії Подоляка перекреслюють усі зусилля членів української федерації шахів й українських шахістів.

Михайло Подоляк пояснює своє рішення наміром відстоювати інтереси українських шахів. Однак ми вбачаємо в його діях реалізацію особистих меркантильних інтересів коштом спільноти, від імені якої він не уповноважений виступати,

– додають у зверненні.

У заяві також зауважують, що представляти Україну у ФІДЕ не можна без мандату української шахової спільноти. А Подоляк таких повноважень від ФШУ не отримував.

Пане Президенте, закликаємо Вас дати публічну оцінку діям Михайла Подоляка та вжити заходів, які унеможливлять використання імені української шахової спільноти й зв'язку з Офісом Президента для легітимізації російського впливу у ФІДЕ. Українські шахісти заслуговують на повагу до своєї позиції та своєї боротьби. Представник, пов'язаний з Офісом Президента України, не повинен допомагати Росії зберігати міжнародний вплив, проти якого виступає українська шахова спільнота,

– звертаються до Зеленського представники українських шахів.

Нагадаємо, що 26 вересня на виборах президента ФІДЕ переміг Тимур Турлов. Він запросив до своєї команди Михайла Подоляка на посаду віцепрезидента.

За словами Михайла Подоляка, його ключове завдання на посаді віцепрезидента ФІДЕ – це протистояти "повзучому поверненню росіян до глобального спорту". Він прагне, щоб і в інших федераціях були люди, які чітко протистоять російській позиції.