Подруга скандального МакГрегора избила двух офицеров полиции в самолете
- Ирландская бойчиха ММА Синед Кавана была арестована за драку с офицерами полиции на борту самолета Ryanair, летевшего из Гран-Канарии в Дублин.
- После агрессивного поведения на борту, Кавану задержали, она провела ночь в отделении, а на следующий день предстала перед судом и была освобождена под залог.
Ирландская бойчиха ММА Синед Кавана оказалась в центре громкого скандала. Спортсменка и подруга звездного Конора МакГрегора устроила драку с офицерами полиции прямо на борту самолета.
Инцидент произошел на борту самолета Ryanair, который должен был лететь из испанской Гран-Канарии в Дублин. Бойчиху ММА Синед Кавану арестовали за драку с правоохранителями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.
Почему подруга МакГрегора подралась с офицерами полиции?
В 19:30 по местному времени самолет должен был вылететь в Ирландию. Во время посадки Кавана вела себя агрессивно, из-за чего экипаж вызвал правоохранителей.
Видео инцидента попало в сеть. На нем видно, как два офицера гражданской гвардии пытаются задержать 39-летнюю спортсменку, но это им не слишком удается.
Пассажиры самолета стали свидетелями настоящей драки по правилам ММА. В итоге офицеры полиции, одна из которых была женщиной, получили травмы. Они вызвали дополнительный наряд полиции, чтобы арестовать Кавану.
Видео драки на борту самолета
Представитель испанской полиции сообщил, что задержанная женщина провела ночь в отделении, а на следующий день предстала перед судом. После выплаты залога драчунья была освобождена.
Пока Кавана еще не комментировала скандальный инцидент. А вот в полиции отметили, что она была арестована за "неповиновение представителям власти".
Что известно о задержанной подруге МакГрегора?
- Синед Кавана родилась в Дублине 1 февраля 1986 года. Она была средним ребенком в семье с пятью братьями и сестрами. Девушка росла разбойницей, а в восемь лет начала заниматься боевыми видами спорта – карате, бокс и кикбоксинг.
- Во время учебы в старшей школе родила сына Леона, но его отец внезапно умер. Кавана становилась пятикратной чемпионкой Ирландии по боксу. В составе сборной участвовала в чемпионате мира 2012 года.
- После этого женщина сменила вид спорта и стала бойцом ММА. В 2016 году дебютировала в промоушене Bellator.
- По данным Fight Matrix, Кавана сейчас занимает десятое место в мировом рейтинге бойцов полулегкого веса.
- Спортсменка известна своей дружбой со звездным Конором МакГрегором. Экс-чемпион UFC неоднократно поддерживал Кавану во время соревнований. Кстати, недавно "Печально известный" анонсировал свое участие в бою в Белом доме в честь 250-летия Америки.