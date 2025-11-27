Подруга скандального МакГрегора избила двух офицеров полиции в самолете

Ирландская бойчиха ММА Синед Кавана оказалась в центре громкого скандала. Спортсменка и подруга звездного Конора МакГрегора устроила драку с офицерами полиции прямо на борту самолета.

Инцидент произошел на борту самолета Ryanair, который должен был лететь из испанской Гран-Канарии в Дублин. Бойчиху ММА Синед Кавану арестовали за драку с правоохранителями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему подруга МакГрегора подралась с офицерами полиции?

В 19:30 по местному времени самолет должен был вылететь в Ирландию. Во время посадки Кавана вела себя агрессивно, из-за чего экипаж вызвал правоохранителей.

Видео инцидента попало в сеть. На нем видно, как два офицера гражданской гвардии пытаются задержать 39-летнюю спортсменку, но это им не слишком удается.

Пассажиры самолета стали свидетелями настоящей драки по правилам ММА. В итоге офицеры полиции, одна из которых была женщиной, получили травмы. Они вызвали дополнительный наряд полиции, чтобы арестовать Кавану.

Представитель испанской полиции сообщил, что задержанная женщина провела ночь в отделении, а на следующий день предстала перед судом. После выплаты залога драчунья была освобождена.

Пока Кавана еще не комментировала скандальный инцидент. А вот в полиции отметили, что она была арестована за "неповиновение представителям власти".

Что известно о задержанной подруге МакГрегора?