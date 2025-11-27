Подруга скандального МакГрегора побила двох офіцерів поліції у літаку

Ірландська бійчиня ММА Сінед Кавана опинилася в центрі гучного скандалу. Спортсменка та подруга зіркового Конора МакГрегора влаштувала бійку з офіцерами поліції прямо на борту літака.

Інцидент трапився на борту літака Ryanair, який повинен був летіти з іспанської Гран-Канарії до Дубліна. Бійчиню ММА Сінед Кавану заарештували за бійку з правоохоронцями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

Читайте також Поїхав не з порожніми руками: відомий боєць із США постріляв у Чечні на запрошення Кадирова

Чому подруга МакГрегора побилася з офіцерами поліції?

О 19:30 за місцевим часом літак повивен був вилетіти до Ірландії. Під час посадки Кавана поводилася агресивно, через що екіпаж викликав правоохоронців.

Відео інциденту потрапило у мережу. На ньому видно, як два офіцери цивільної гвардії намагаються затримати 39-річну спортсменку, але це їм не надто вдається.

Пасажири літака стали свідками справжньої бійки за правилами ММА. У підсумку офіцери поліції, одна з яких була жінкою, отримали травми. Вони викликали додатковий наряд поліції, щоб заарештувати Кавану.

Відео бійки на борту літака

Речник іспанської поліції повідомив, що затримана жінка провела ніч у відділку, а наступного дня постала перед судом. Після виплати застави бійчиню було звільнено.

Наразі Кавана ще не коментувала скандальний інцидент. Натомість у поліції зазначили, що її було заарештовано через "непокору представникам влади".

Що відомо про затриману подругу МакГрегора?