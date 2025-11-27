Укр Рус
27 листопада, 18:30
Подруга скандального МакГрегора побила двох офіцерів поліції у літаку

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Ірландська бійчиня ММА Сінед Кавана була заарештована за бійку з офіцерами поліції на борту літака Ryanair, що летів з Гран-Канарії до Дубліна.
  • Після агресивної поведінки на борту, Кавану затримали, вона провела ніч у відділку, а наступного дня постала перед судом і була звільнена під заставу.

Ірландська бійчиня ММА Сінед Кавана опинилася в центрі гучного скандалу. Спортсменка та подруга зіркового Конора МакГрегора влаштувала бійку з офіцерами поліції прямо на борту літака.

Інцидент трапився на борту літака Ryanair, який повинен був летіти з іспанської Гран-Канарії до Дубліна. Бійчиню ММА Сінед Кавану заарештували за бійку з правоохоронцями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

Чому подруга МакГрегора побилася з офіцерами поліції?

О 19:30 за місцевим часом літак повивен був вилетіти до Ірландії. Під час посадки Кавана поводилася агресивно, через що екіпаж викликав правоохоронців. 

Відео інциденту потрапило у мережу. На ньому видно, як два офіцери цивільної гвардії намагаються затримати 39-річну спортсменку, але це їм не надто вдається.

Пасажири літака стали свідками справжньої бійки за правилами ММА. У підсумку офіцери поліції, одна з яких була жінкою, отримали травми. Вони викликали додатковий наряд поліції, щоб заарештувати Кавану.

Відео бійки на борту літака

Речник іспанської поліції повідомив, що затримана жінка провела ніч у відділку, а наступного дня постала перед судом. Після виплати застави бійчиню було звільнено.

Наразі Кавана ще не коментувала скандальний інцидент. Натомість у поліції зазначили, що її було заарештовано через "непокору представникам влади".

Що відомо про затриману подругу МакГрегора?

  • Сінед Кавана народилася у Дубліні 1 лютого 1986 року. Вона була середньою дитиною у родині з п'ятьма братами і сестрами. Дівчина росла розбишакою, а у вісім років розпочала займатися бойовими видами спорту – карате, бокс та кікбоксинг.
  • Під час навчання у старшій школі народила сина Леона, але його батько раптово помер. Кавана ставала п'ятиразовою чемпіонка Ірландії з боксу. У складі збірної брала участь у чемпіонаті світу 2012 року.
  • Після цього жінка змінила вид спорту та стала бійчинею ММА. У 2016 році дебютувала у промоушені Bellator.
  • За даними Fight Matrix, Кавана наразі займає десяте місце у світовому рейтингу бійчинь напівлегкої ваги.
  • Спортсменка відома своєю дружбою із зірковим Конором МакГрегором. Ексчемпіон UFC неодноразово підтримував Кавану під час змагань. До речі, нещодавно "Сумно відомий" анонсував свою участь в бою у Білому домі на честь 250-річчя Америки.