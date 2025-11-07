На войне погиб украинский хоккеист Александр Никонов

Печальная весть с фронта всколыхнула хоккейное сообщество Украины. В боях с оккупантами отдал свою жизнь за независимость нашего государства воин ВСУ и хоккеист Александр Никонов.

Жизнь хоккеиста киевского клуба ШВСМ Александра Никонова оборвалась 5 ноября 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ШВСМ.

Что известно о погибшем хоккеисте?

В коротком некрологе ХК ШВСМ сообщается, что Александр Никонов имел звание сержанта в рядах ВСУ и оставался игроком клуба.

Вчера оборвалась жизнь штаб-сержанта ВСУ и игрока ХК "ШВСМ" Киев Никонова Александра. На щите,

– говорится в сообщении ШВСМ.

Отметим, что Александр Николов в составе ШВСМ Киев участвовал в матчах Украинской любительской хоккейной лиги (УАХЛ). Одним из направлений Лиги была помощь воинам-хоккеистам и их подразделениям.

В интервью Федерации хоккея Украины, которое было опубликовано в апреле 2024 года, Александр Никонов рассказывал о значении любительской лиги.

"Я играю в хоккей с детства, а во взрослом возрасте этот спорт стал для меня возможностью поддерживать физическую форму. Когда появляется возможность отпуска во время моей службы в ВСУ, я стараюсь находить время для хоккейных тренировок и игр.

Хоккей – эффективный способ психологической перезагрузки и для поддержания как физического, так и ментального здоровья. Поэтому я считаю важным популяризацию любительского хоккея и создание единой Лиги для игроков-любителей", – рассказывал Никонов.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Александру Никонову.

