На войне погиб украинский хоккеист Александр Никонов
- Украинский хоккеист и воин ВСУ Александр Никонов погиб 5 ноября 2025 года в боях с оккупантами.
- Никонов был сержантом в ВСУ и игроком ХК ШВСМ Киев, участвовавший в Украинской любительской хоккейной лиге.
Печальная весть с фронта всколыхнула хоккейное сообщество Украины. В боях с оккупантами отдал свою жизнь за независимость нашего государства воин ВСУ и хоккеист Александр Никонов.
Жизнь хоккеиста киевского клуба ШВСМ Александра Никонова оборвалась 5 ноября 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ШВСМ.
Что известно о погибшем хоккеисте?
В коротком некрологе ХК ШВСМ сообщается, что Александр Никонов имел звание сержанта в рядах ВСУ и оставался игроком клуба.
Вчера оборвалась жизнь штаб-сержанта ВСУ и игрока ХК "ШВСМ" Киев Никонова Александра. На щите,
– говорится в сообщении ШВСМ.
Отметим, что Александр Николов в составе ШВСМ Киев участвовал в матчах Украинской любительской хоккейной лиги (УАХЛ). Одним из направлений Лиги была помощь воинам-хоккеистам и их подразделениям.
В интервью Федерации хоккея Украины, которое было опубликовано в апреле 2024 года, Александр Никонов рассказывал о значении любительской лиги.
"Я играю в хоккей с детства, а во взрослом возрасте этот спорт стал для меня возможностью поддерживать физическую форму. Когда появляется возможность отпуска во время моей службы в ВСУ, я стараюсь находить время для хоккейных тренировок и игр.
Хоккей – эффективный способ психологической перезагрузки и для поддержания как физического, так и ментального здоровья. Поэтому я считаю важным популяризацию любительского хоккея и создание единой Лиги для игроков-любителей", – рассказывал Никонов.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Александру Никонову.
