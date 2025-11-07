На війні загинув український хокеїст Олександр Ніконов
- Український хокеїст і воїн ЗСУ Олександр Ніконов загинув 5 листопада 2025 року в боях з окупантами.
- Ніконов був сержантом у ЗСУ та гравцем ХК ШВСМ Київ, що брав участь в Українській аматорській хокейній лізі.
Сумна звістка з фронту сколихнула хокейну спільноту України. У боях з окупантами віддав своє життя за незалежність нашої держави воїн ЗСУ та хокест Олександр Ніконов.
Життя хокеїста київського клубу ШВСМ Олександра Ніконова обірвалося 5 листопада 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ШВСМ.
Читайте також У боях на Куп'янському напрямку загинув колишній український хокеїст Олександр Пойда
Що відомо про загиблого хокеїста?
У короткому некролозі ХК ШВСМ повідомляється, що Олександр Ніконов мав звання сержанту у лавах ЗСУ та залишався гравцем клубу.
Вчора обірвалося життя штаб-сержанта ЗСУ та гравця ХК «ШВСМ» Київ Ніконова Олександра. На щиті,
– йдеться у повідомленні ШВСМ.
Зазначимо, що Олександр Ніколов у складі ШВСМ Київ брав участь у матчах Української аматорської хокейної ліги (УАХЛ). Одним з напрямів Ліги була допомога воїнам-хокеїстам та їх підрозділам.
В інтерв'ю Федерації хокею України, яке було опубліковано у квітні 2024 року, Олександр Ніконов розповідав про значення аматорської ліги.
"Я граю у хокей з дитинства, а у дорослому віці цей спорт став для мене можливістю підтримувати фізичну форму. Коли з’являється можливість відпустки під час моєї служби у ЗСУ, я намагаюся знаходити час для хокейних тренувань та ігор.
Хокей – ефективний спосіб психологічного перезавантаження та для підтримки як фізичного, так і ментального здоров’я. Тому я вважаю важливим популяризацію аматорського хокею й створення єдиної Ліги для гравців-аматорів", – розповідав Ніконов.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Олександру Ніконову.
Раніше повідомлялося, як російські терористи пошкодили арену хокейного клубу Сокіл. Вибуховою хвилею були вибиті вікна та пошкоджений фасад будівлі.