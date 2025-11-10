На войне с Россией погиб 21-летний фанат Динамо Даниил Пленус

Фанатское сообщество киевского Динамо понесло тяжелую потерю. В боях за независимость Украины погиб военнослужащий Даниил Пленус.

Украинские футбольные фанаты одними из первых стали на защиту Родины. Таким же преданным болельщиком и воином был Даниил "Рамирес" Пленус, сообщает 24 Канал со ссылкой на WBC Ультрас Динамо.

Что известно о погибшем фанате Динамо?

Даниил Пленус погиб во время выполнения боевого задания. Защитнику Украины было всего 21 год. Знакомые и друзья Даниила из фанатского движения выразили соболезнования по поводу его гибели. Парень был причастен к коллективу Viva Kyiv.

Впереди была целая жизнь, но он выбрал путь воина – путь защитника. Он навсегда останется в памяти друзей, собратьев и всех, кто знал его, – настоящим мужчиной. Слава Герою! Вечная память, друг,

– говорится в заметке WBC Ультрас Динамо.

Даниил Пленус погиб в боях за Украину / фото WBC Ультрас Динамо

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Даниилу Пленусу.

Ранее сообщалось о гибели болельщика киевского Динамо Вадима Пидлипенского. Его жизнь оборвалась вблизи Лимана.

Напомним, что столичное Динамо посвятило третью звезду на своей эмблеме защитникам Украины. Более 60 преданных фанатов "бело-синих" не вернулись в живых с поля боя.