На війні з Росією загинув 21-річний фанат Динамо Данило Пленус

Фанатська спільнота київського Динамо зазнала важкої втрати. У боях за незалежність України поліг військовослужбовець Данило Пленус.

Українські футбольні фанати одними з перших стали на захист Батьківщини. Таким же відданим вболівальником та воїном був Данило "Рамірес" Пленус, повідомляє 24 Канал з посиланням на WBC Ультрас Динамо.

Що відомо про загиблого фаната Динамо?

Данило Пленус загинув під час виконання бойового завдання. Захиснику України було лише 21 рік. Знайомі та друзі Данила з фанатського руху висловили співчуття з приводу його загибелі. Хлопець був дотичний до колективу Viva Kyiv.

Попереду було ціле життя, але він обрав шлях воїна – шлях захисника. Він назавжди залишиться у пам’яті друзів, побратимів та всіх, хто знав його, – справжнім чоловіком. Слава Герою! Вічна пам’ять, друже,

– йдеться у дописі WBC Ультрас Динамо.

Данило Пленус загинув у боях за Україну / фото WBC Ультрас Динамо

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Данилу Пленусу.

Раніше повідомлялося про загибель вболівальника київського Динамо Вадима Підлипенського. Його життя обірвалося поблизу Лиману.

Нагадаємо, що столичне Динамо присвятило третю зірку на своїй емблемі захисникам України. Понад 60 відданих фанатів "біло-синіх" не повернулися живими з поля бою.